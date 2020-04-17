Власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений

В США приступают к "открытию страны" — постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за нового коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.





По его словам, прекращение работы на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. «Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики», — сказал Трамп.

Федеральное правительство уже дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений, решение по срокам губернаторы будут принимать самостоятельно, пишет ТАСС.

В то же время власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности — соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома в случае недомогания.

Трамп сообщил, что новых случаев заражения коронавирусом не было последние семь дней на 30% территории США.

Всего за время пандемии в США зарегистрировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 32 тыс. человек.

Число заражений в мире превысило 2 млн, около 140 тыс. умерли.