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  2. Власти США откроют границы для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранцев 8 ноября

Власти США откроют границы для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранцев 8 ноября

Правительство США намерено снять 8 ноября ограничения на пересечение границы для прошедших полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции туристов из других стран, передает ТАСС.


Согласно информации источника в Белом доме, на которого ссылается агентство Reuters, о соответствующем решении будет объявлено 15 октября. Речь идет о сухопутных границах и аэропортах.

Ограничения на въезд иностранных путешественников в США без крайней необходимости ввели в марте прошлого года, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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