Власти США откроют границы для полностью вакцинированных против COVID-19 иностранцев 8 ноября

Согласно информации источника в Белом доме, на которого ссылается агентство Reuters, о соответствующем решении будет объявлено 15 октября. Речь идет о сухопутных границах и аэропортах.Ограничения на въезд иностранных путешественников в США без крайней необходимости ввели в марте прошлого года, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса.