Теперь иностранных туристов при въезде в Шри-Ланку ждет двухнедельный карантин. Это правило коснется и тех, кто привился от коронавируса, уточняет РИА Новости.
Новое требование будет действовать до конца мая. Ранее вакцинированные иностранцы освобождались от самоизоляции.
Также, согласно новому протоколу местного Минздрава, дети младше двух лет освобождаются от ПЦР-тестирования на COVID-19. Все туристы старше 12 лет должны сдать анализы в первый и на 11–14-й день пребывания в стране.
Покинуть сертифицированный отель путешественники могут только по истечении двух недель карантина при условии отрицательных результатов тестов.
Также в Шри-Ланке с 17 мая будет действовать комендантский час с 23 до 4 часов, в том числе и для туристов.
Фото: pixabay.com
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Власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для иностранных туристов из-за роста заболеваемости коронавирусом
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