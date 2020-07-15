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Власти Сеула проведут независимое расследование обвинений в адрес умершего мэра

Власти столицы Южной Кореи объявили о намерении провести независимое расследование обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес умершего мэра Пак Вон Суна его бывшей помощницей, пишет ТАСС.


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"Для расследования обвинений будет создана совместная команда, состоящая из представителей правозащитных организаций, юристов и экспертов, что позволит гарантировать честные и объективные результаты", – говорится в сообщении мэрии.

За день до гибели Пак Вон Суна бывшая подчиненная мэра подала в полицию заявление, в котором утверждала, что на протяжении нескольких лет подвергалась с его стороны домогательствам в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах.

Тело 64-летнего политика обнаружили 9 июня в парке Пугаксан в центре Сеула после семичасовых поисков, в которых участвовали несколько сотен полицейских, собаки и специальные дроны. Согласно результатам вскрытия Пак Вон Сун покончил с собой.

Пак Вон Сун, известный меценат и правозащитник, являлся членом правящей Демократической партии "Тобуро" и с 2011 года дважды переизбирался на пост мэра Сеула. Многие считали его потенциальным кандидатом на президентских выборах 2022 года. Пак Вон Сун был крайне популярен среди жителей Сеула благодаря своим профессиональным и личным качествам.
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Фото: РЕЙТЕР
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