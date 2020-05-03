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  2. Власти Перу объявили о начале поэтапного возобновления экономической деятельности

Власти Перу объявили о начале поэтапного возобновления экономической деятельности

Экономическая деятельность в Перу начнет поэтапно возобновляться в мае. Об этом сообщил президент страны Мартин Вискарра, пишет ТАСС.


"Необходимо возобновить некоторую деятельность, чтобы восстановить рабочие места для населения, - сказал политик в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации президента Перу в Facebook. - Соответствующий указ [совета министров] подкреплен исследованиями, подразумевающими восстановление деятельности в четыре этапа".

Президент также пояснил, что приступить к реализации этого плана планируется в мае, а завершить - в августе, при этом каждый этап будет продолжаться месяц. "Это время позволит обеспечить адекватный контроль при возобновлении деятельности", - отметил Вискарра и подчеркнул, что принципиальное решение на этот счет уже принято. По его словам, во вторник власти совместно с представителями политических, экономических и социальных объединений обсудят детали плана. Предполагается, что для начала будут разработаны соответствующие протоколы.

В середине марта Вискарра в связи с пандемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 10 мая.
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Фото: РЕЙТЕР
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