Власти Перу объявили о начале поэтапного возобновления экономической деятельности

, - сказал политик в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице администрации президента Перу в Facebook. -Президент также пояснил, что приступить к реализации этого плана планируется в мае, а завершить - в августе, при этом каждый этап будет продолжаться месяц., - отметил Вискарра и подчеркнул, что принципиальное решение на этот счет уже принято. По его словам, во вторник власти совместно с представителями политических, экономических и социальных объединений обсудят детали плана. Предполагается, что для начала будут разработаны соответствующие протоколы.В середине марта Вискарра в связи с пандемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 10 мая.