Власти объявили об очередной эвакуации жителей Пальмы из-за извержения вулкана

Причиной для проведения эвакуации стал прогноз продвижения лавового потока на северо-запад. Это не первая дополнительная эвакуация на этой неделе, которую проводят из-за извержения на Пальме.Извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. Потоки лавы разрушили более 1,5 тысячи зданий и уже дошли до океана. С острова эвакуировали свыше шести тысяч человек, пострадавших нет.