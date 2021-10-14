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Власти объявили об очередной эвакуации жителей Пальмы из-за извержения вулкана

Власти Канарских островов приказали провести дополнительную эвакуацию нескольких сотен жителей на острове Пальма из-за извергающегося там вулкана, пишет ТАСС.


Причиной для проведения эвакуации стал прогноз продвижения лавового потока на северо-запад. Это не первая дополнительная эвакуация на этой неделе, которую проводят из-за извержения на Пальме. 

Извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо началось 19 сентября. Потоки лавы разрушили более 1,5 тысячи зданий и уже дошли до океана. С острова эвакуировали свыше шести тысяч человек, пострадавших нет.
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Фото: РЕЙТЕР
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