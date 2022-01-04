Власти ОАЭ вводят запрет на выезд граждан, не прошедших вакцинацию от COVID-19

уточняется в сообщении министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, на которое ссылается The National.Вместе с тем вакцинированным гражданам страны советуют получить бустерную дозу. Для путешествия за рубеж необходимо ревакцинироваться через полгода после получения второй прививки.Такое решение правительство ОАЭ приняло на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией во многих странах.Заграничные поездки для непривитых будут разрешены гражданам, имеющим медотвод или выезжающим за границу в медицинских и лечебных целях.Лица, освобожденные по медицинским показаниям от вакцинации против коронавируса, не подпадут под это постановление.За все время в ОАЭ, где проживают около 10 млн человек, диагноз COVID-19 подтвердили по меньшей мере 772 тыс. раз. Общее число летальных исходов из-за коронавируса составило более двух тыс. Вылечились не менее 748 тыс. пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.