Власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

Отмечается, что мужчина, инфицированный штаммом C.1.2, "сразу по прилете был помещен в государственный изолятор, что не дало вирусу распространиться".– цитируют слова пресс-секретаря министерства.В понедельник новостной портал Ayuitness сообщил, что новый штамм коронавируса, получивший название C.1.2, был зафиксирован и специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По информации ученых, новый штамм COVID-19 может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Актуальные исследования подтверждают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.Власти Новой Зеландии объявили карантин из-за коронавируса 17 августа 2021-го. Все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жители должны по возможности оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в два метра. За время вспышки заболеваемости в стране выявили 612 заразившихся дельта-штаммом коронавируса, 49 из них, в том числе шесть детей в возрасте до года, – за последние 24 часа.