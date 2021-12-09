Власти Новой Зеландии планируют сделать страну свободной от курения

Правительство Новой Зеландии представило план постепенного отказа от курения в стране к 2025 году, пишет ТАСС.
– Заместитель министра здравоохранения Айша Верралл представила сегодня утром в парламенте план действий по отказу от курения к 2025 году, – уточняют на сайте правительства страны.
Отмечается, что план направлен на сокращение "доступности, привыкания и привлекательности" табакокурения. Так, власти намерены снизить доступность табачных изделий за счет сокращения специализированных магазинов, запретить к реализации продукцию с высоким содержанием никотина, а также запретить продажу табачной продукции лицам моложе 18 лет.
В ведомстве добавили, что ограничения будут вступать в силу постепенно, поэтому у табачных компаний будет время на то, чтобы приспособиться к изменениям.
Кроме того, планы минздрава включают в себя комплекс мер по поддержке граждан, которые намерены бросить курить.
Бюджет островного государства на нынешний год включает 36 млн долларов на программы по укреплению здоровья и расширение спектра услуг по отказу от курения.
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