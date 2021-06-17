Власти российской столицы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, пишет ТАСС.
Данную новость сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов по итогам встречи с местными властями.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал он.
Согласно данным за последние сутки, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 6195. За этот период в городе зафиксировали 73 смерти из-за COVID-19, выздоровели 3636 пациентов.
Опубликовано:
1429
Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты непривившихся работников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter