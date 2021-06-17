Власти Москвы разрешили отстранять от работы без выплаты зарплаты непривившихся работников

Данную новость сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов по итогам встречи с местными властями.– сказал он.Согласно данным за последние сутки, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло на 6195. За этот период в городе зафиксировали 73 смерти из-за COVID-19, выздоровели 3636 пациентов.