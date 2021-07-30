Власти Литвы открыли ящик Пандоры, поссорившись с Беларусью – Дзермант

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– высказался аналитик и добавил, что президент Литвы даже призвал граждан самостоятельно защищать границу.Эксперт добавил: мы с проблемой [мигрантов] справлялись десятилетиями, тратили свои деньги, возвращали людей на родину. Он напомнил: в 2000-х поток нелегальных мигрантов через нашу территорию был на уровне 40–60 тысяч человек. К 2019–2020 гг. он сократился до 10.– добавил специалист.