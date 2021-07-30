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  2. Власти Литвы открыли ящик Пандоры, поссорившись с Беларусью – Дзермант

Власти Литвы открыли ящик Пандоры, поссорившись с Беларусью – Дзермант

Такой тезис выдвинул сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политолог Алексей Дзермант. Эксперт применил метафору из древнегреческой мифологии в отношении нашей северо-западной соседки и добавил, что ее элиты ведут себя так же неразумно и недальновидно.


– Когда Литва начала вмешиваться во внутренние дела нашей страны и портить с ней отношения, это и был тот самый ящик Пандоры, который они открыли. Но наши соседи не представляли, что последствием может стать  миграционный кризис. Все эти годы Литва позиционировала себя заставой западного мира. Но оказалось, они не в состоянии обустроить даже собственную государственную границу. Им не по силам справиться с тем потоком, который сейчас наблюдается, – высказался аналитик и добавил, что президент Литвы даже призвал граждан самостоятельно защищать границу.

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Эксперт добавил: мы с проблемой [мигрантов] справлялись десятилетиями, тратили свои деньги, возвращали людей на родину. Он напомнил: в 2000-х поток нелегальных мигрантов через нашу территорию был на уровне 40–60 тысяч человек. К 2019–2020 гг. он сократился до 10.


– Мы целенаправленно и системно работали, чтобы сокращать поток. И делали это в том числе в интересах ЕС. Черная неблагодарность характеризует западных политиков. Поэтому они и получили по заслугам, – добавил специалист. 
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Фото: Михалевич Диана
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