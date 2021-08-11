Власти Литвы одобрили введение ограничений для непривитых жителей

Согласно этому решению жители Литвы, не получившие прививку, смогут посещать только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится.Вместе с тем правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста на коронавирус пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.Ограничения вступят в силу с 13 сентября: людям без "паспорта возможностей" и отрицательного теста закроют вход в крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений.Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, а также на тех, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов. Ограничения не будут действовать и в отношении детей до 16 лет.Лица, которые не соответствуют вышеназванным критериям, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.