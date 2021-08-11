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Власти Литвы одобрили введение ограничений для непривитых жителей

Правительство Литвы на заседании 11 августа приняло решение по ограничениям для невакцинированных от COVID-19. То самое, из-за которого во вторник, 10 августа, произошли массовые протесты и беспорядки, информирует Delfi.

Фото: delfi.lt

Согласно этому решению жители Литвы, не получившие прививку, смогут посещать только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг значительно сократится.

Вместе с тем правительство отказалось от планов запретить не имеющим иммунитета или отрицательного теста на коронавирус пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами. Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября: людям без "паспорта возможностей" и отрицательного теста закроют вход в крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений.

Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, а также на тех, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов. Ограничения не будут действовать и в отношении детей до 16 лет.

Лица, которые не соответствуют вышеназванным критериям, с 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики, у которых есть отдельный вход с улицы.

Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.
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