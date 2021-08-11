Власти Литвы не слышат людей и сами выталкивают их на улицы – литовский политик

Правительство играет в опасную игру, не желая учитывать мнение жителей страны, что в результате заставляет население выходить на митинги. Об этом заявил председатель Партии труда Литвы Виктор Успасских, информирует портал Baltnews.
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– Власти не могут коммуницировать с людьми, не слышат их. Они создают такую атмосферу, которая выталкивает людей на улицы и провоцирует их на такие митинги. Если власти не услышат, могут последовать серьезные забастовки. Я тоже готов присоединиться к людям, так как уже невозможно жить в такой ситуации: в стране хотят ограничить доступ в больницы, к общественному транспорту, пособиям, – заявил Виктор Успасских.
По словам политика, вместо того, чтобы гармонизировать общество, нынешнее правительство Литвы разделяет его на привитых и нет.
– Вакцинированные, как показывают данные других стран, также могут распространять вирус, но им все можно, и это, конечно, начинает волновать людей. Здоровых людей не выпускают, идет дискриминация. Здоровый человек стал опасным для такого общества, – констатировал Виктор Успасских.
Лидер лейбористов отметил, что в Литве все меньше остается площадок для выражения своего мнения, поэтому единственный выход в данной ситуации – участие в митингах.
– Я являюсь председателем оппозиционной парламентской партии. Власти все время говорят журналистам о том, что в Литве свобода слова, но я с прошлого года не был допущен ни на одно телевидение. Чтобы высказать свою позицию и мнение, приходится ходить на митинги. Своими действиями власти провоцируют серьезные столкновения, а это опасная игра, – резюмировал политик.
Напомним, 10 августа в Вильнюсе перед зданием Сейма прошла акция протеста против ограничительных мер правительства из-за коронавируса и миграционной политики. В митинге приняли участие около 5 тысяч человек.