Власти Китая запретили несовершеннолетним играть в онлайн-игры более 3 часов в неделю

Правительство Китая решило установить ограничения по онлайн-играм для несовершеннолетних. Лицам младше 18 лет будет запрещено проводить время за играми в гаджетах более 3 часов в неделю, передает издание The Guardian.
Несовершеннолетние смогут играть в онлайн-игры в течение одного часа с 20:00 до 21:00 по пятницам, выходным и праздничным дням. Компании не смогут предоставлять игровые услуги несовершеннолетним в другое время.
В нынешнем году регулирующие органы Китая разработали правила, согласно которым регистрация всех учетных записей пользователей онлайн-игр обязательна. Использовать разрешено только настоящие имена и действительные идентификационные данные.
Регулирующие органы сообщили, что будут разговаривать с родителями и представителями школ, чтобы помочь в борьбе с игровой зависимостью среди молодежи страны.
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