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  2. Власти Китая проверят всех жителей Уханя на коронавирус, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваемости

Власти Китая проверят всех жителей Уханя на коронавирус, чтобы предотвратить новую вспышку заболеваемости

В прилегающей к Уханю провинции Хубэй впервые за месяцы выявили инфицированных COVID-19. Власти города обеспокоились и решили протестировать всех жителей Уханя на коронавирус, чтобы предотвратить эпидемию. Об этом сообщает ТАСС.


«Мы приступаем к экстренному тестированию на коронавирус всех жителей, планируем завершить его в кратчайшие сроки и будем действовать максимально быстро», – заявил заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао.

Напомним, что в 2020-м именно Ухань стал первым очагом пандемии COVID-19.

Сейчас в городе насчитывается восемь случаев заражения коронавирусом. Население Уханя, согласно последним данным за 2021-й, превышает 12,3 млн человек.

Фото: pixabay.com
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