Власти Кипра требуют от Евросоюза решительных шагов для разрешения миграционного кризиса

Правительство Кипра требует от Евросоюза решительных шагов для разрешения миграционного кризиса, пишет Euronews.
Согласно информации властей, октябрь оказался одним из самых тяжелых месяцев за последнее время: на территорию страны проникли по меньшей мере 1,5 тыс. нелегальных мигрантов.
– Мы готовы поддержать беженцев, тех, кого преследуют, кому действительно нужна помощь. Но мы не можем больше принимать огромное количество экономических мигрантов, – сказал министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.
Правительство Кипра намеревается запустить информационную кампанию, чтобы отвадить беженцев, которые планируют попасть на континент. Остров не может служить "воротами в ЕС", поскольку не входит в Шенгенскую зону, и оказавшиеся там мигранты оказываются фактически в ловушке.
Кроме того, власти Кипра требуют от Еврокомиссии приравнять границу с турецкой частью острова к внешней границе ЕС. Летом нынешнего года еврокомиссар по внутренним делам дала понять, что это вполне возможно. Но дальнейшие шаги осложняются непростыми отношениями между ЕС и Турцией.
Фото: onlinepikairotita.com