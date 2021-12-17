Власти Кельна предложили новому правительству принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев

теперь уполномочена обратиться в Федеральное министерство внутренних дел и предложить принять беженцев из Беларуси.- заявила мэр города.Отмечается, что подавляющее большинство в городском совете Кельна поддержало инициативу по приему беженцев. Этот вопрос включен в политическую повестку города с ноября.- заявилана заседании совета. Конкретное число беженцев, которое готов принять город, пока не уточняется, но известно следующее: обсуждался вопрос о том, что Кельн с небольшой подготовкой мог бы принять 1,5 тысячи беженцев.