Власти Кельна предложили новому правительству принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев

Немецкий город Кельн хочет помочь беженцам, находящимся на белорусско-польской границе. Сегодня городской совет подписал петицию, где заявил о своей готовности принять беженцев. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на немецкое издание Kolner Stadt-Anzeiger.
Обер-бургомистр Кельна Генриетта Рекер теперь уполномочена обратиться в Федеральное министерство внутренних дел и предложить принять беженцев из Беларуси."Ситуация еще раз показывает, насколько важна общеевропейская миграционная политика. Как обер-бургомистр города Кельна я хочу обратиться к новому федеральному правительству с просьбой разрешить муниципальные предложения по приему беженцев", - заявила мэр города.
Отмечается, что подавляющее большинство в городском совете Кельна поддержало инициативу по приему беженцев. Этот вопрос включен в политическую повестку города с ноября.
"Как город Кельн мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вывести людей оттуда", - заявила председатель парламентской фракции "Вольт" Дженнифер Глашаген на заседании совета. Конкретное число беженцев, которое готов принять город, пока не уточняется, но известно следующее: обсуждался вопрос о том, что Кельн с небольшой подготовкой мог бы принять 1,5 тысячи беженцев.