Об этом во время специального обращения к нации сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.
– Вторая волна началась не только что, она уже идет, и цифры это ясно дают понять: когда мы объявляли в стране локдаун 13 марта, в день фиксировалось 47 новых случаев заражения, но только вчера (22 сентября. – Прим. ред.) их было больше тысячи, – сказал он.
Трюдо предупредил, что эпидемиологическая обстановка осенью может быть хуже, чем весной, но выразил уверенность в том, что ситуацию все еще можно изменить. Для этого, по словам премьер-министра, жителям Канады нужно обязательно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививку от гриппа. А когда в стране появится вакцина от COVID-19 – и ее тоже.
Напомним, с сентября в Канаде увеличивается количество случаев коронавируса. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
697
Власти Канады заявили о второй волне коронавируса в стране
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter