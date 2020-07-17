Власти Калифорнии признали энергетическую компанию ответственной за крупнейший пожар в штате 2019 года

Власти американского штата Калифорния считают, что виновником масштабного природного пожара 2019 года является энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E). Эксперты управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата пришли к выводу, что возгорание в округе Сонома случилось из-за неполадок в работе оборудования компании, сообщает San Francisco Chronicle.





Из-за сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся и привел к катастрофическим последствиям. Сгорели более 370 построек, были эвакуированы свыше 200 тыс. человек, а площадь выгоревшей территории составила более 280 кв. км.









Доклад передан в прокуратуру. Власти решат, будут ли предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений.

PG&E ранее признали ответственной за ряд других природных пожаров в штате, передает ТАСС. Ее обязали выплатить уже более 30 млрд долларов штрафов и компенсаций. Компания подала в суд ходатайство о предоставлении временной защиты в связи с невозможностью выплачивать эти средства и сохранять рентабельность. Защита прекратила действовать в начале этого месяца.