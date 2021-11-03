Власти Италии назвали условие, при котором страна может пересмотреть использование «грин-пассов»

Как отметил замминистра здравоохранения Италии Андреа Коста,Достичь уровня 90% вакцинированного населения в стране надеются к концу года.В «грин-пассе» указаны данные о вакцинации, недавно перенесенном коронавирусе, об отрицательном ПЦР-тесте. Этот документ необходим для посещения общественных мест, работы в государственном и частном секторах.В Италии до 31 декабря действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Ранее местные СМИ сообщали, что он может быть продлен до марта 2022-го.