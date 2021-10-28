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Власти Испании запретят ориентированную на детей рекламу сладостей

Правительство Испании планирует запретить рекламу неполезных продуктов питания, ориентированную на детей, пишет ТАСС.


– Правительство будет регулировать рекламу пищевых продуктов, вредных для здоровья несовершеннолетних, для защиты их интересов от интересов [предприятий] пищевой промышленности. В Испании каждый третий мальчик и девочка страдает избыточным весом или ожирением. Реклама – одна из причин этой цифры, – уточняется в Twitter-аккаунте министерства потребления королевства.

– Новая норма, продвигаемая правительством, ограничит рекламу кондитерских изделий, мороженого, соков или энергетических напитков, ориентированную на детей младше 16 лет. Также нельзя будет рекламировать напитки, закуски и соусы с добавлением сахара или с содержанием более 225 ккал на 100 г, – добавили в министерстве.

Согласно информации агентства EFE, правительство запретит рекламировать такую продукцию на телевидении, в СМИ и соцсетях. Отмечается, что решение властей может вступить в силу уже в 2022 году.

Фото: pixabay.com
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