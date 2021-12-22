Власти Испании вновь введут обязательное ношение масок на улице

По словам премьера Педро Санчеса, важно вновь использовать средства индивидуальной защиты на открытом воздухе.– подчеркнули в кабмине.Завтра Совет министров должен провести заседание, на котором одобрит данные предложения.За все время в Испании диагноз COVID-19 был подтвержден по меньшей мере 5,5 млн раз. Умерли из-за коронавируса не менее 88,8 тыс. человек. В конце декабря минувшего года в стране стартовала прививочная кампания. На сегодняшний день около 90% испанцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации против COVID-19.