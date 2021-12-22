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Власти Испании вновь введут обязательное ношение масок на улице

Власти Испании вновь введут обязательное ношение масок на улице на фоне роста числа заболевших COVID-19 в стране, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.


По словам премьера Педро Санчеса, важно вновь использовать средства индивидуальной защиты на открытом воздухе.

– С 1 февраля 2022 года в рамках цифрового зеленого ковид-сертификата срок действия вакцинации составит девять месяцев с даты введения последней дозы, – подчеркнули в кабмине.

Завтра Совет министров должен провести заседание, на котором одобрит данные предложения.

За все время в Испании диагноз COVID-19 был подтвержден по меньшей мере 5,5 млн раз. Умерли из-за коронавируса не менее 88,8 тыс. человек. В конце декабря минувшего года в стране стартовала прививочная кампания. На сегодняшний день около 90% испанцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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