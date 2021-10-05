Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины людям старше 70 лет

По данным Минздрава королевства, люди старше 70 лет смогут получить новую дозу препарата от COVID-19 начиная с конца октября. Речь идет о прошедших полную вакцинацию от коронавирусной инфекции не менее шести месяцев назад.Ранее в стране также одобрили введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 для постояльцев домов престарелых, людей с иммуносупрессией, а также для находящихся в группе риска в случае заболевания коронавирусом.С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 86,5 тысячи пациентов умерли.