Власти Испании одобрили введение бустерной дозы вакцины людям старше 70 лет

Власти Испании разрешили введение бустерной дозы вакцины от нового штамма коронавируса людям старше 70 лет. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Минздрава королевства, люди старше 70 лет смогут получить новую дозу препарата от COVID-19 начиная с конца октября. Речь идет о прошедших полную вакцинацию от коронавирусной инфекции не менее шести месяцев назад.
Ранее в стране также одобрили введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19 для постояльцев домов престарелых, людей с иммуносупрессией, а также для находящихся в группе риска в случае заболевания коронавирусом.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 86,5 тысячи пациентов умерли.