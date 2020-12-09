Основная причина – гражданство Украины у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, пишет ТАСС.
Как уточняет телеграфное агентство, знаменитый политик не только имеет паспорт Украины, но и «вмешивался в парламентские выборы в республике в качестве лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение». Отмечается, что из-за последнего правящая партия страны «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» разработала законопроект, который лишит такие партии права участвовать в выборах.
«Михаил Саакашвили не удовлетворяет двум конституционным цензам одновременно. Он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, что подлежит исполнению. <...> В парламенте нового созыва мы инициируем законопроект, на основе которого будет аннулирована регистрация в выборах партиям, лидеры которых не удовлетворяют этим двум цензам конституции», – сообщил на брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Фото: EPA
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Власти Грузии лишат партию Саакашвили права участвовать в выборах
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