Власти Греции продлили жесткий карантин в Аттике до весны

Все учебные заведения переведены на дистанционную работу, закрыты все магазины, кроме продуктовых.Руководитель кабинета министров объяснил, что такие меры приняты из-за роста госпитализаций (осталось менее трети свободных коек) и увеличения числа заражений уже мутировавшим вирусом.– подчеркнул Кириакос Мицотакис.Накануне, 9 февраля, министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что в стране началась третья волна COVID-19. По словам главы ведомства, в последние дни заполняемость палат интенсивной терапии пациентами с коронавирусом в Афинах и пригородах была более 70%. На минувшей неделе было выявлено, что концентрация вируса в сточных водах Аттики увеличилась на 205%.Фото: скриншот видео Euronews