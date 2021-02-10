Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в столичном регионе Аттика, в том числе в Афинах, до начала весны будет действовать карантин, сообщает Euronews.
Все учебные заведения переведены на дистанционную работу, закрыты все магазины, кроме продуктовых.
Руководитель кабинета министров объяснил, что такие меры приняты из-за роста госпитализаций (осталось менее трети свободных коек) и увеличения числа заражений уже мутировавшим вирусом.
– С четверга и до 28 февраля включительно в Аттике все торговые точки закрыты, все образовательные учреждения работают дистанционно. Наш опыт показывает, что чем раньше введен локдаун и чем он серьезнее, тем он эффективнее, и поэтому его можно снять быстрее, – подчеркнул Кириакос Мицотакис.
Накануне, 9 февраля, министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что в стране началась третья волна COVID-19. По словам главы ведомства, в последние дни заполняемость палат интенсивной терапии пациентами с коронавирусом в Афинах и пригородах была более 70%. На минувшей неделе было выявлено, что концентрация вируса в сточных водах Аттики увеличилась на 205%.
Фото: скриншот видео Euronews
Опубликовано:
1600
Власти Греции продлили жесткий карантин в Аттике до весны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter