Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram

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Немецкое Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований, отмечает издание. Федеральное управление юстиции, подконтрольное министерству, уже возбудило в отношении Telegram производство.В настоящее время у немецких властей есть адрес представительства мессенджера в Дубае, но следователи заявили изданию, что посылать туда запросы нет смысла. По их словам, они никогда не получали ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом в мессенджере, на котором совершаются преступления. И Telegram гордится этим фактом, написав на своем веб-сайте:В настоящее время сервис рекламирует себя как платформу, недоступную для государств и властей, место, где каждый может писать и заявлять все, что пожелает. Это привлекает сторонников теории заговора, таких как немецкое движение Querdenker, правых экстремистов, торговцев наркотиками и мошенников.Немецкое законодательство обязывает Facebook, YouTube и Twitter удалять любой незаконный контент, однако на Telegram это требование пока не распространяется., − сказал неназванный чиновник МВД., − заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт.10 июня суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 10 миллионов российских рублей за неудаление запрещенного контента. 27 мая Twitter оштрафовали на 3 миллиона российских рублей за неудаление запрещенной информации, в частности, призывов к участию в незаконных акциях в России.12 мая мессенджер оштрафовали на 5 миллионов российских рублей за неудаление сообщений с призывами к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных мероприятиях.