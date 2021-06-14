Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram

Сервису обмена сообщениями Telegram грозит штраф в 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы, сообщают "Известия" со ссылкой на Der Spiegel. Если компания откажется от сотрудничества с властями ФРГ, мессенджер в стране могут заблокировать.
Фото: pixabay.com
Немецкое Министерство юстиции требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований, отмечает издание. Федеральное управление юстиции, подконтрольное министерству, уже возбудило в отношении Telegram производство.
В настоящее время у немецких властей есть адрес представительства мессенджера в Дубае, но следователи заявили изданию, что посылать туда запросы нет смысла. По их словам, они никогда не получали ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом в мессенджере, на котором совершаются преступления. И Telegram гордится этим фактом, написав на своем веб-сайте:
− На сегодняшний день мы раскрыли 0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, в том числе правительствам.
В настоящее время сервис рекламирует себя как платформу, недоступную для государств и властей, место, где каждый может писать и заявлять все, что пожелает. Это привлекает сторонников теории заговора, таких как немецкое движение Querdenker, правых экстремистов, торговцев наркотиками и мошенников.
Немецкое законодательство обязывает Facebook, YouTube и Twitter удалять любой незаконный контент, однако на Telegram это требование пока не распространяется.
− Национальные законы, немецкие или европейские, для этих людей, похоже, не имеют значения, − сказал неназванный чиновник МВД.
− Ни одна платформа, которая используется миллионами людей в Евросоюзе, не имеет права игнорировать наше законодательство, − заявила министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт.
10 июня суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 10 миллионов российских рублей за неудаление запрещенного контента. 27 мая Twitter оштрафовали на 3 миллиона российских рублей за неудаление запрещенной информации, в частности, призывов к участию в незаконных акциях в России.
12 мая мессенджер оштрафовали на 5 миллионов российских рублей за неудаление сообщений с призывами к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных мероприятиях.
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Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram
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