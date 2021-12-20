Власти Германии намерены ввести «легкий локдаун» с 28 декабря

Предполагается, что ограничения коснутся всех граждан независимо от того, привиты ли они от коронавируса, пишет РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник проведет переговоры с главами региональных правительств, центральной темой которых будет борьба с распространением COVID-19. Ранее экспертный совет эпидемиологов порекомендовал ввести ограничение контактов для борьбы с коронавирусом. Планируется, что сделают это с 28 декабря. Ограничительные меры коснутся всех: и привитых, и непривитых, и переболевших коронавирусом.
Вот в чем будет заключаться «легкий локдаун». С 28 декабря число участников частных встреч для привитых и переболевших не должно превышать 10 человек. Отметим, что ранее ограничения по частным встречам действовали только для непривитых. Кроме того, с этого дня будут окончательно закрыты клубы и дискотеки (ранее для них действовали ограничения на танцы).
Фото: pixabay.com