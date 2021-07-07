Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что принято решение ввести военное положение в стране после убийства президента Жовенеля Моиза прошлой ночью, передает ТАСС.
– По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение во всем государстве, – такое заявление он сделал в эфире государственного телеканала.
Фото: AP Photo
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Власти Гаити объявили военное положение после убийства президента страны
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