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  2. Власти Франции заявили, что в стране складывается критическая ситуация из-за омикрон-штамма COVID-19

Власти Франции заявили, что в стране складывается критическая ситуация из-за омикрон-штамма COVID-19

Французские власти считают, что в республике складывается критическая ситуация из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», пишет ТАСС.


Как отметил  госсекретарь Франции Габриэль Атталь, «ситуация критическая, каждую неделю заражается один из каждых 200 жителей страны». Он добавил, что из-за омикрон-варианта эпидемиологическая обстановка в стране может снова резко обостриться.

По информации правительства, сейчас в стране около 20% всех заболевших в стране инфицированы «омикроном». Но в ряде регионов показатель выше.

Фото: pixabay.com
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