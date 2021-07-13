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Власти Франции оштрафовали Google на полмиллиарда евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро за непредставление предложения по вознаграждению СМИ за их контент. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

– Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения, под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. 

Отмечается, что у Google также есть штрафы "за игнорирование нескольких судебных запретов". Они были вынесены в апреле 2020 года.
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