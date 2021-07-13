Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро за непредставление предложения по вознаграждению СМИ за их контент. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Регулятор также требует от Google представить предложение о вознаграждении за текущее использование защищенного контента издателям и агентствам печати, которые связались с регулятором, и предоставить им информацию, необходимую для оценки такого предложения, под риском ответственности в виде штрафов в размере до 900 тысяч евро за день просрочки, если Google не сделает этого в течение двух месяцев, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Отмечается, что у Google также есть штрафы "за игнорирование нескольких судебных запретов". Они были вынесены в апреле 2020 года.
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Власти Франции оштрафовали Google на полмиллиарда евро
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