Губернатор штата Флорида Рон Десантис 11 мая принял решение ввести режим ЧП из-за перебоев в поставках топлива. Данное решение обусловлено кибератакой на крупнейшую трубопроводную американскую компанию Colonial Pipeline, передает RG.RU.
Согласно данным губернатора, неожиданное закрытие Colonial Pipeline и возникшие перебои в поставках топлива "представляют серьезную угрозу для Флориды и требуют срочных мер для защиты и облегчения поставок в штат, – приводит слова Рона Десантиса ТАСС.
Режим ЧП будет действовать на протяжении 30 дней, но при необходимости может быть продлен. Введение чрезвычайного положения позволит правительству Флориды снять ограничения на размер и максимальную массу бензовозов, которые могут перемещаться по штату. Ранее во Флориде, как и в ряде других штатов, был введен режим региональной чрезвычайной ситуации.
Отметим, что в прошедшую пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров стали причиной временного отключения одного из крупнейших трубопроводов США. Согласно информации руководства Colonial Pipeline, в настоящий момент идет восстановление нормальной деятельности. Ожидается, что он завершится до конца этой недели.
Фото: pixabay.com
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Власти Флориды объявили режим ЧП из-за возможной нехватки топлива
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