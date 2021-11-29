Власти Филиппин планируют начать вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет в январе 2022 года

Правительство Филиппин намерено начать прививать против коронавирусной инфекции детей в возрасте от 5 до 11 лет в январе будущего года, пишет ТАСС.
Согласно информации официального представителя государственной целевой группы по борьбе с COVID-19 в республике Карлито Гальвеса, Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин выдаст разрешение на вакцинацию детей к концу декабря 2021 года.
– После выдачи разрешения мы немедленно начнем вакцинацию детей младше 12 лет. Мы планируем сделать это в первом квартале 2022 года, поэтому начнем [вакцинацию] в январе и хотим завершить ее в первом квартале, – отметил Карлито Гальвес, слова которого приводит издание Inquirer.
Он также сообщил, что данная мера связана с запланированным полным возобновлением занятий в школах, а также направлена на борьбу с угрозой распространения омикрон-штамма COVID-19.
– Мы пока не знаем, насколько дети уязвимы к этому варианту, – сказал Карлито Гальвес.
На Филиппинах в настоящий момент вакцинируют против коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки делают препаратами от Pfizer и Moderna.
30 января минувшего года на Филиппинах, где проживают по меньшей мере 109 млн человек, выявили первый случай заражения COVID-19. За все время положительный результат теста на коронавирус в стране получили 2,83 млн пациентов, выздоровели свыше 2,76 млн человек. Общее число летальных исходов составило 48,3 тыс. На данный момент полный курс вакцинации на Филиппинах прошли 35,5 млн человек.