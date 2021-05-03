Правительство Эстонии приняло решение с 3 мая смягчить некоторые ограничения, введенные ранее из-за коронавирусной инфекции. Об том сообщает ТАСС.
Согласно решению властей, с 3 мая учащиеся младших и выпускных классов школ возвращаются за парты. Предприятия общепита могут обслуживать посетителей на открытых террасах до 21:00. Однако за одним столом должно располагаться не более 10 гостей.
Также с понедельника вновь работают магазины, выставочные залы и музеи. Но их заполняемость не должна превышать 25%, а посетители обязаны выдерживать социальную дистанцию. Аналогичные меры будут действовать при организации богослужений и иных публичных религиозных обрядов.
Спортом на открытом воздухе смогут заниматься вместе до 150 человек, если они разбиты на группы до 10 человек. Зрителей на спортивных соревнованиях все еще не будет. Ограничения в отношении предприятий развлекательной сферы, а также для спа-салонов, бассейнов, бань также продлены.
Фото: pixabay.com
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Власти Эстонии смягчили ряд ограничений по коронавирусу
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