Власти Египта представили и разослали туроператорам новый вариант "Правил в связи с восстановлением туризма в Египте", сообщает АТОР.
Согласно новым правилам, все прибывающие иностранцы должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее 72 часов до вылета. Это сказано в документе Египетского управления по продвижению туризма.
Путешественники, прилетевшие в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ на месте. За это нужно будет заплатить 30 долларов наличными. После гости отправятся в отель. Если результат теста окажется положительным, то в гостинице гостей поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию.
Правила обязывают каждый отель, принимающий отдыхающих, выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Туристов, находящихся в критическом состоянии, госпитализируют. Расходы на медикаменты и лечение всех заболевших возьмет на себя минздрав страны. Те, кто контактировал с заболевшими, могут пройти бесплатное медобследование и оставаться в гостинице без дополнительных трат до окончания карантина.
Документом также определены места, в которых туристы должны соблюдать масочный режим. Средства защиты необходимо надевать на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера и на экскурсиях в музеях. В гостинице необходимо быть в маске при поездке в лифте.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
624
Власти Египта опубликовали правила отдыха для туристов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter