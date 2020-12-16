В Брюсселе не стали отменять комендантский час на новогодние праздники, сообщает бельгийское агентство Belga.
Такое решение приняли в среду девятнадцать бурмистров столичного региона и председатель Руди Вервут на совещании по санитарным мерам в предстоящие праздники.
Действие комендантского режима сохраняется с 22:00 до 06:00.
Бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом благодаря жестким мерам удалось значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию.
На данный момент в стране ежедневно фиксируются около 2,3 тысячи новых случаев заражений коронавируса. В октябре – начале ноября этот показатель превышал 20 тысяч.
Фото: РИА Новости
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Власти Брюсселя сохранили действие комендантского часа на Рождество и Новый год
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