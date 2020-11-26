Власти Аргентины ожидают около 1 миллиона человек на прощании с Марадоной

Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии COVID-19. Не исключено, что прощание с одним из лучших футболистов за всю историю этого вида спорта растянется на несколько дней.Церемония прощания состоится в президентском дворце Каса Росада. Он откроет двери для желающих проститься с Диего Марадоной сегодня в шесть часов утра по местному времени (12:00 по нашему).В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.