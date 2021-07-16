Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" еще один район в провинции Бамиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны страны Фавада Амана.
Аман сообщил, что военные взяли под свой контроль уезд Сайган.
– Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев сегодня освободили район Кахмард в провинции Бамиян из-под контроля "Талибана". Они понесли тяжелые потери и убежали из района, – сообщил представитель Минобороны.
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Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян
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