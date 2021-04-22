Добрая традиция поддерживать и благодарить медиков за их нелегкий труд сложилась еще в начале пандемии и не прекращается до сих пор. Вот и сегодня митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин посетил 10-ю подстанцию скорой помощи в Минске, чтобы наградить врачей и помолиться об укреплении душевных и телесных сил.
– Дорогие врачи, сегодня мы собрались, чтобы сообща совершить молитву, попросить помощи свыше на ваше важное самоотверженное служение здесь, – обратился Владыка Вениамин к медикам. – Если от обычного медика требуется внимание, забота, любовь к больному, то у врача, который трудится на скорой помощи, все это требуется в еще большей степени. Вам приходится принимать непростые решения, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Далеко не каждый способен стать на этот путь. Все это требует силы, поэтому важно обращаться за помощью свыше. Помолимся, поблагодарим Бога и попросим его помощи.
После молебна Владыка Вениамин подарил столичным медикам "скорой" привезенную со Святой горы Афон икону Божией Матери «Скоропослушница», вручил церковные награды и грамоты и окропил присутствующих святой водой.
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Владыка Вениамин вручил церковные награды медикам скорой помощи и отслужил молебен
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