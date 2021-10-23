Владислав Сулимский спел Макбета и рассказал секрет своего артистического мастерства

Этого вечера мы очень ждали. Мрачная, величественная пьеса Шекспира. Человечная, яркая музыка молодого Верди. И созвездие блистательных артистов в лучах софитов нашего Большого театра.

И, конечно же, первый среди равных — уроженец Молодечно, величайший вердиевский певец современности (так сказал о нем маэстро Гергиев) Владислав Сулимский.

О том, что Сулимский — исключительный Макбет, нам поведала мировая примадонна (и тоже гражданка Беларуси) Мария Гулегина, когда в самый канун пандемии посетила наш Большой театр с сольным концертом.

— Великолепный, на уровне Ренато Брузона, — сказала она.

Владислав Сулимский и Мария Гулегина.



Уж ей-то это известно! Ведь она вместе с Сулимским не раз пела эту оперу, в том числе в 2017 году на Приморской сцене Мариинского театра.

Но прежде, чем мы услышали Макбета Сулимского, мы услышали и его-Риголетто. Прославленный баритон приехал в Минск буквально через три недели после Гулегиной, скромно отсидел пресс-конференцию, а на спектакле буквально обрушил на нас всю мощь своего голоса и драматического таланта.

Ошеломление! Восторг! Тем более, что до 2020 года мы Сулимского у себя толком не слышали. Единственный раз в 2011 году в рамках I Минского международного рождественского оперного форума он выступил в партии Эскамильо в опере Бизе «Кармен». Но сам певец говорит, что это не совсем его партия. Кроме того, было несколько выступлений в гала-концертах.





И вот сейчас — Макбет. Величественный, жалкий, раздираемый страстями, убитый раскаянием. Огромный голос, огромная личность. Море актерских и вокальных красок. Откуда, с каких полей и лугов?

Конечно же, все его реки берут начало в Молодечно.

— В нашей семье был дедушка, который умел играть на всех инструментах, да и пел он очень хорошо, — рассказывал Сулимский еще в свой первый приезд. — Возможно, какие-то его способности перешли ко мне.

Оттуда же, из детства тянутся корни его актерства:

— Мне с самого детства всегда хотелось перевоплощаться и быть каким-нибудь героем — мушкетером, или кем-то еще. И именно опера дает мне полноту этого детского ощущения.

Отдельная история, как в Молодечненском музыкальном училище распознали его вокальный талант. Ведь вначале он играл на скрипке, и это занятие ему не нравилось настолько, что его отчислили за неуспеваемость! Но завуч знал, что у парня есть голос, и голос этот оказался совершенно особенным.



— Я в Молодечно занимался у Юревича, — рассказывает Сулимский.

Георгий Илларионович и сейчас преподает в Молодечненском музыкальном колледже. Педагог высшей квалификации. Учитель с большой буквы, к которому Сулимский вернулся, когда в Белорусской академии музыки у него не сложилось с педагогом.

— Царство ему небесное! Как-то не пошли у нас занятия, — грустно усмехается Сулимский. — Техника начала шататься.

А педагог тот был очень влиятельным. Многие студенты, ощущая те же нелады, боялись от него уходить. Махали на все рукой или искали учителя на стороне. Но Сулимский оказался не из тех и не из этих.



— Я его увидела впервые в нашей консерватории, — вспоминает события тех лет белорусская примадонна Оксана Волкова. — Я на подготовительное отделение поступила, а он был на первом курсе. Сижу я на экзамене, а он вылетает на сцену такой кудрявый, копна волос, такой темпераментный и что-то поет. Я говорю: «О, какой классный мальчишка!» Потом — бац! Где он?

— Я уехал обратно к Юревичу, а оттуда в Питер, — рассказывает Сулимский.





В 1990-е годы это был обычный маршрут.

— В консерватории в Питере у меня были хорошие педагоги и по сценическому движению, и по сценической речи, — рассказывает он.

Кафедру сценического движения и речи возглавлял заслуженный артист РСФСР Виктор Костецкий, которого многие помнят по фильмам «Свадьба Кречинского», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Звезда пленительного счастья». Сулимский особо благодарен ему за науку.

Но для голоса ему нужна была итальянская школа, и судьба — даже через конфликт в Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре, куда он поступил после консерватории, — буквально гнала его на стажировку в Милан.

— Я благодарен этому случаю, — говорит он, премьер Мариинского театра, — потому что, если бы не это случилось, может быть, меня бы и не было как певца. Было бы все по-другому.

И потому бесконечно интересна встреча Сулимского на сцене Большого театра Беларуси с народной артисткой Беларуси Ниной Шарубиной — такой же упрямой, сильной, такой же великолепной и никуда не уехавшей. Она исполняла в спектакле роль леди Макбет.

Марбет - Владислав Сулимский, Леди Макбет - Нина Шарубина.



Да, многие тонкости этого состязания ускользают от наших ушей, потому что мы не знаем итальянского, на котором поют герои Верди. Но удивительно — артисты объединились и, вопреки слишком жесткой режиссуре Михаила Панджавидзе, превратили «оперу ужасов» в триумф человечности, в победу света и добра.

По тому же пути пошли и другие актеры в спектакле. Добродетельный могучий Банко — заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий. Бравый и звонкий Макдуф — лауреат международных конкурсов Виктор Менделев. Замечательные танцующие ведьмы в постановке народного артиста Беларуси Константина Кузнецова и заслуженной артистки Республики Беларусь Юлии Дятко. Как всегда, великолепный оркестр и хор.

Макбет - Владислав Сулимский, Банко - Андрей Валентий.



И аплодисменты после каждой арии, после каждого хора. Нарастающая волна катарсиса, которая в конце концов накрыла весь зал. Не ради ли этого существует искусство?

Фото Большого театра Беларуси