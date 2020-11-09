Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заразился коронавирусом, сообщается в его официальном Telegram-канале.
Фото: rbc.ru
- Нет в мире счастливчиков, для которых бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на соблюдаемые меры предосторожности и карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат теста. У меня температура 37,5 градусов, а всем желаю 36,6! В целом, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться, но буду продолжать работать. Большинство справляются с COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо, - написал он.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также поделился, что заболел COVID-19.
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Владимир Зеленский заразился коронавирусом
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