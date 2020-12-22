Президент России Владимир Путин исполнил мечту 9-летнего мальчика, который борется с лейкозом. Об этом сообщает Super.ru.
В рамках акции «Елка желаний» Дима Ащепков из Челябинской области загадал поиграть с Президентом в хоккей.
Путин исполнил просьбу мальчика со словами: «Запросто. Сделаем. Вместе покатаемся. Считай, что ты уже в дороге».
Матч состоялся на катке возле Кремля. Президент России вышел на лед в традиционной хоккейной форме под номером 11.
Видео: РИА Новости
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Владимир Путин исполнил мечту мальчика из Челябинской области, сыграв с ним в хоккей
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