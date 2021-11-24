Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси и ЕС

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы российского государства.
При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон был сделан акцент на важности скорейшего разрешения кризиса беженцев на основе норм международного гуманитарного права. Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено во время беседы по телефону Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
В этом контексте Владимир Путин указал на контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные санкции против Беларуси.
Также было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении беженцев и отказа от действий, которые могли бы привести к ухудшению ситуации.