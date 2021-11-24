Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси и ЕС

При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон был сделан акцент на важности скорейшего разрешения кризиса беженцев на основе норм международного гуманитарного права. Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено во время беседы по телефону Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющей обязанности федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель.В этом контексте Владимир Путин указал на контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные санкции против Беларуси.Также было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении беженцев и отказа от действий, которые могли бы привести к ухудшению ситуации.