Владимир Провалинский: мы должны гордиться тем, что у нас такая страна

Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский рассказал в интервью sb.by:

– Мы должны гордиться тем, что у нас такая страна – чистая, аккуратная, ухоженная. Много хорошего сделано за эти годы. Уровень городов абсолютно европейский... Мне не страшно отпускать дочку на улицу одну – знаю, что там безопасно. Я хожу по чистым улицам, любуюсь красотой Минска и Беларуси в целом и понимаю, что живу в лучшей стране, которой можно и нужно гордиться. Вся моя семья очень уважительно относится и к государству, и к власти. И так будет всегда.

Уверен, в последние годы к нам больше приезжает туристов, потому что люди чувствуют наше тепло. У нас же чудесный народ. Для белоруса быть порядочным человеком – это святое.