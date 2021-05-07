В белорусском, как и в любом другом обществе, всегда были, есть и будут люди с различными подходами к пониманию исторического прошлого народа, его цивилизованного и геостратегического выбора, принципов общественного устройства и текущих задач внутренней и внешней политики.
Однако, как считает доктор политических наук, профессор Владимир Мельник, удивляет и настораживает то, что при каждом случае объективно возникших сложностей, недовольная часть граждан с БЧБ-символикой выходит на улицы с требованиями отставки власти или, хуже того, смены общественно-политического устройства страны. Такая символика уже стала формой угрозы свержения существующего общественно-политического устройства или действующей власти. Она изначально была и остается до сих пор символом альтернативного геостратегического курса и своего рода заявкой на готовность подчиниться внешней власти. Это, можно сказать, застарелая привычка, порочность которой необходимо осознать и от которой следует избавляться. Бело-красно-белый флаг с самого начала появился как символ коллаборационистской готовности сотрудничать с оккупантами. Его зловещий смысл необходимо разъяснять постоянно и без всяких компромиссов. Место ему, как считает Владимир Мельник, только в музее, причем находиться в нем он должен как свидетельство проявления коллаборационизма.
Фото: БЕЛТА
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Владимир Мельник: БЧБ - флаг – застарелая привычка, порочность которой необходимо осознать и от которой следует избавляться
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