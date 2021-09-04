Владимир Лиходедов представляет на Дне белорусской письменности в Копыле уникальный проект

Известный писатель, исследователь, историк, лауреат премии "За духовное возрождение" Владимир Лиходедов проводит на Дне письменности в Копыле презентацию проекта "17 верасня — Дзень народнага адзiнства". На нем представлены уникальные исторические документы и печатная продукция, которая позволяет проникнуться духом прошлого накануне воссоединения Западной и Восточной Беларуси. Для Лиходедова это прошлое отнюдь не является темным:
— Этот сегодняшний павильон в Копыле — анонс большой выставки, которая состоится 16 сентября в Национальном историческом музее Беларуси. Тогда же состоится и презентация моей одноименной книги. Я хотел бы показать, что во все времена Беларусь была мирной многоконфессиональной и многонациональной страной. Думаю для многих гостей выставки будет неожиданностью узнать, что в Западной Беларуси с 1921-го по 1939-й выходили белорусские газеты. В основном они выходили лишь несколько лет. Мы выбрали наиболее интересные статьи, в них зафиксирована историческая правда. Так думали и писали белорусы, которые жили в Западной Беларуси. Вполне возможно, что кто-то с этой исторической правдой захочет поспорить. Буду только рад.
Проект организован Владимиром Лиходедовым совместно с Национальным историческим музеем при поддержке Министерства информации и Министерства культуры.
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