Владимир Караник посетил реконструируемое старинное здание на площади Тизенгауза в Гродно

Историко-культурный объект планируют сдать в эксплуатацию весной 2021-го года.
Здание в самом центре Гродно пустовало почти пять лет. Строители пришли туда в прошлом году, и с тех пор работы продолжаются. Заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза Сергей Коледа знает все о грядущих переменах:
– Проект «Шляхам Тызенгаўза» рассчитан на продвижение культурно-исторического города. Он предусматривает реконструкцию двух исторических зданий на польской и белорусской сторонах. Общий бюджет проекта – почти 2 миллиона 140 тысяч евро, из которых финансирование Европейского союза – более 1 миллиона 925 тысяч евро. Кроме того, в рамках этого же проекта планируется создание велосипедной дорожки между Сокулкой и Гродно общей протяженностью около 59 километров, из которых 33 километра пройдет по Беларуси. Будет создан туристический информационный центр в Сокулке.
В настоящий момент полным ходом идет реконструкция старинного здания на главной площади Гродно, названной в честь знаковой для города особы. Антоний Тизенгауз был старостой города, а фактически министром финансов при короле Августе Понятовском. При нем город достиг своего рассвета. Он планировал сделать Гродно лучшим в Европе.
– Есть деньги и на закупку костюмов для работников, которые будут встречать гостей в интерьерах 18-го века. Здесь можно будет организовывать приемы, представления, выставки, проводить различные городские мероприятия. После сдачи объекта в эксплуатацию он перейдет на баланс Гродненского горисполкома. В здании будет создана безбарьерная среда.
Этот объект обещает стать основной туристической точкой города. После реконструкции внутри будет расположен музыкальный салон, галерея Тизенгауза, а также конференц-зал для приемов и кафе. Ориентировочно совместный проект будет полностью реализован в мае 2021-го года.
Владимир Караник рассказал о том, что будет делать в области для повышения туристической привлекательности региона:
– Активнее будем развивать туризм в плане популяризации наших брендов и совершенствования туристической инфраструктуры, разработки новых туристических маршрутов. Здесь есть над чем работать. Проект «Шляхам Тызенгаўза» – один из тех, что объединяет польскую и белорусскую стороны. За последние пять лет много средств инвестировано в реконструкцию значимых объектов историко-культурного наследия. И эта работа также будет продолжена.
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Владимир Караник посетил реконструируемое старинное здание на площади Тизенгауза в Гродно
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Фото: Алексей БИБИКОВ