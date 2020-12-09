Владимир Караник посетил реконструируемое старинное здание на площади Тизенгауза в Гродно

Здание в самом центре Гродно пустовало почти пять лет. Строители пришли туда в прошлом году, и с тех пор работы продолжаются. Заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза Сергей Коледа знает все о грядущих переменах:В настоящий момент полным ходом идет реконструкция старинного здания на главной площади Гродно, названной в честь знаковой для города особы. Антоний Тизенгауз был старостой города, а фактически министром финансов при короле Августе Понятовском. При нем город достиг своего рассвета. Он планировал сделать Гродно лучшим в Европе.Этот объект обещает стать основной туристической точкой города. После реконструкции внутри будет расположен музыкальный салон, галерея Тизенгауза, а также конференц-зал для приемов и кафе. Ориентировочно совместный проект будет полностью реализован в мае 2021-го года.Владимир Караник рассказал о том, что будет делать в области для повышения туристической привлекательности региона: