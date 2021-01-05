Сегодня состоялась встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника с учащимися и преподавателями Скидельского сельскохозяйственного лицея. В начале встречи Владимир Степанович торжественно передал учебному заведению новый мощный современный трактор МТЗ-3022, безвозмездно выделенный руководством Минского тракторного завода. Владимир Караник отметил:
– Сегодня в области 11 учреждений образования готовят кадры для предприятий агропромышленного комплекса. Благодаря взаимодействию облисполкома и тракторного завода машинный парк учреждений профессионального образования регулярно пополняется новой сельскохозяйственной техникой. Всего учреждениям сельскохозяйственного профиля Гродненщины в 2019 и 2020 годах было передано бесплатно шесть тракторов. Два из них получил Жировичский колледж, столько же Ошмянский и по одному Новогрудский и Скидельский лицеи.
Директор лицея Сергей Литвин добавил, что полученный учебным заведением трактор поможет повысить профессиональную подготовку учащихся. Чтобы обучится управлять такой техникой, ранее ребятам приходилось ездить более чем за 100 километров в Жировичский колледж. Теперь необходимые знания они будут получать на месте.
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Владимир Караник передал Скидельскому лицею современный трактор
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Фото: Алексей БИБИКОВ