Владимир Караник передал Скидельскому лицею современный трактор

Директор лицея Сергей Литвин добавил, что полученный учебным заведением трактор поможет повысить профессиональную подготовку учащихся. Чтобы обучится управлять такой техникой, ранее ребятам приходилось ездить более чем за 100 километров в Жировичский колледж. Теперь необходимые знания они будут получать на месте.