Владимир Караник: многодетных семей на Гродненщине становится больше

На Гродненщине вручили ордена Матери восьми многодетным мамам.





Приглашение приехать на торжественный прием в честь Дня матери получили 25 жительниц области. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник поздравил прекрасных женщин, воспитывающих пятерых детей, а также мам, чьи дети достигли значительных успехов в различных сферах жизни:

– День матери, который ежегодно отмечается 14 октября с 1996 года, – замечательный повод еще раз сказать слова благодарности и любви самому главному человеку на свете, – отметил глава региона. – Трудно переоценить роль матери во всех аспектах жизни человека. Наряду с воспитанием детей они играют очень значимую роль в жизни общества, трудясь вместе с мужчинами во всех без исключения сферах деятельности. Именно многодетные семьи обеспечивают демографическую безопасность страны, поэтому принимаются беспрецедентные меры для их поддержки. Это и пособия, и материнский капитал, и возможности льготного решения жилищных вопросов, и совершенствование системы пенсионного обеспечения. И это дает результат. Многодетных семей в Гродненской области становится больше.





Одна из многодетных мам, получивших высокую награду, Юлия Арго, приехала из городского поселка Вороново. Семья воспитывает пятерых детей – двух девочек и мальчиков-тройняшек, которым только год и четыре месяца.

– Каждая большая семья счастлива по-своему, – уверена молодая мама. – Сложность в том, что ребенку нужно уделить внимание, подарить частичку тепла. В нашей семье один день в неделю посвящен одному из детей. Так было решено на семейном совете. На мой взгляд, мало родить детей, необходимо воспитать их добрыми, хорошими и честными людьми.





Также на торжественной встрече присутствовала мама погибшего летчика Андрея Нечипорчика. Военный самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы во время выполнения учебного полета потерпел крушение. Летчики до последнего пытались увести машину от жилой застройки, и в результате самолет упал в нескольких метрах от жилого дома. Благодаря героизму военных чудом удалось избежать жертв на земле и серьезных разрушений. Когда ведущие рассказывали об этой трагедии участникам мероприятия, мама героя плакала...





























































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