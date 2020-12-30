Владимир Караник: «Если смогли помочь хотя бы одному ребенку – значит, не зря занимаем свои рабочие места»

подчеркнул Владимир Караник. –ГУО «Понемуньский детский дом» – единственный в Гродно. И снаружи, и внутри он производит благоприятное впечатление.довольна воспитанниками:Как отметила Нелли Стрелковская, счастливым моментом для детей оказались не только долгожданные подарки, но и оказанное им внимание. Ребята рассказывали стихотворения и получали за это игрушки и сладости, водили вместе с хороводы, пели песни…