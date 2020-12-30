Владимир Караник: «Если смогли помочь хотя бы одному ребенку – значит, не зря занимаем свои рабочие места»

В канун Рождества и Нового года председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в рамках акции «Наши дети» поздравил воспитанников Понемуньского детского дома, осуществив их мечты и заветные желания. Глава области вместе с ребятами посмотрел спектакль «Снежная королева», после которого вручил детям подарки: компьютер, баскетбольные мячи, абонементы в бассейн и сладости.
– В эти предпраздничные дни главная задача взрослых – дарить ребятишкам радость, – подчеркнул Владимир Караник. – А дети, оставшиеся без любви и заботы родителей, попавшие в трудную жизненную ситуацию, особенно нуждаются в вере в новогоднее чудо. Считаю, что у каждого ребенка должен быть праздник. Безусловно, возникает двойственное чувство при посещении таких заведений, ведь в идеале дети должны расти в нормальных семьях. При этом мы видим, что государством организована ежедневная забота о подрастающем поколении. Всего в области функционирует 16 домов-интернатов, за которым закреплены 80 крупнейших организаций и предприятий. Они оказывают всяческую помощь и поддержку на протяжении всего года, а не только на Новый год.
ГУО «Понемуньский детский дом» – единственный в Гродно. И снаружи, и внутри он производит благоприятное впечатление. Директор учреждения Нелли Стрелковская довольна воспитанниками:
– Могу сказать, что последние годы количество детей у нас примерно одинаковое. Периодически передаем детей на семейные формы воспитания, и число, соответственно, уменьшается. Сегодня у нас 47 девочек и мальчиков в возрасте от 3-х до 18-ти лет. Большое количество детей уходит после 9-го класса, чтобы получить профессию. На 10-11 остаются те, кто целенаправленно стремиться к получению определенного образования. Таких немного. Стараемся работать профессионально. Конечно же, этим детям нужно больше заботы, больше внимания, больше профессионализма от педагогических работников.
Как отметила Нелли Стрелковская, счастливым моментом для детей оказались не только долгожданные подарки, но и оказанное им внимание. Ребята рассказывали стихотворения и получали за это игрушки и сладости, водили вместе с хороводы, пели песни…
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Владимир Караник: «Если смогли помочь хотя бы одному ребенку – значит, не зря занимаем свои рабочие места»
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