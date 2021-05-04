Владимир Караник чествовал ветеранов

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник сегодня чествовал известных в областном центре людей – ветеранов Великой Отечественной войны 101-летнего Семена Подофедова и Валентину Баранову, которой исполнилось 97 лет. Мероприятие организовано в рамках военно-патриотического проекта «Марш ветеранов» и проходит во дворах областного центра по месту жительства участников боевых сражений.
Семена Подофедова призвали в армию в августе 1941 года. После окончания ускоренных курсов минометного отделения Фрунзенского пехотного училища командовал взводом батареи 120-миллиметровых минометов, батареей 76-миллиметровых пушек. Фронтовыми дорогами прошел от Грозного до Берлина. Освобождал от немецко-фашистских оккупантов Украину, Польшу. В составе 1-го Украинского фронта участвовал в штурме столицы Третьего рейха. Долгожданную Победу встретил в Праге. За свой ратный подвиг награжден многочисленными орденами и медалями. В том числе орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Валентина Баранова встретила войну в своем родном Абакане. Успешно окончив в июне 1941 года местную среднюю школу, она, как и все ее сверстники, строила планы на предстоящую жизнь. Но внезапно их оборвала грянувшая война. Девушка сразу же попросилась на фронт. Но в военкомате ее просьбу отклонили. Только в сентябре 1942-го ей удалось попасть в полк связи. Там окончила курсы радисток. Дослужилась до помощника командира взвода. Принимала участие в освобождении Днепропетровска, Славянска, Николаева, Запорожья и других украинских городов. С войсками дошла до Праги. Не раз смотрела смерти в лицо, но выжила и вернулась домой с Победой. Первой ее боевой наградой стала медаль «За боевые заслуги». Позже к ней прибавились орден Красной Звезды, Отечественной войны и другие.
Выражая слова благодарности ветеранам за великую Победу, Владимир Караник отметил, что в Гродненской области осталось только 228 человек, которые прошли горнило войны. Наш долг – окружить их заботой и вниманием, сделать все, чтобы подобная война никогда не повторилась:
– Когда мы вспоминаем, какую страшную цену заплатил наш народ за эту великую Победу, переполняешься радостью и одновременно скорбью за тех, кто не дожил до этих светлых дней. Хочу сказать слова огромной признательности тем, кто не сломился, победил, дам нам возможность жить на своей земле, самим определять свою судьбу. Нам необходимо сделать все, чтобы наша любимая Беларусь развивалась и двигалась вперед.
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Владимир Караник чествовал ветеранов
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