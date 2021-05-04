Владимир Караник чествовал ветеранов

Семена Подофедова призвали в армию в августе 1941 года. После окончания ускоренных курсов минометного отделения Фрунзенского пехотного училища командовал взводом батареи 120-миллиметровых минометов, батареей 76-миллиметровых пушек. Фронтовыми дорогами прошел от Грозного до Берлина. Освобождал от немецко-фашистских оккупантов Украину, Польшу. В составе 1-го Украинского фронта участвовал в штурме столицы Третьего рейха. Долгожданную Победу встретил в Праге. За свой ратный подвиг награжден многочисленными орденами и медалями. В том числе орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».Валентина Баранова встретила войну в своем родном Абакане. Успешно окончив в июне 1941 года местную среднюю школу, она, как и все ее сверстники, строила планы на предстоящую жизнь. Но внезапно их оборвала грянувшая война. Девушка сразу же попросилась на фронт. Но в военкомате ее просьбу отклонили. Только в сентябре 1942-го ей удалось попасть в полк связи. Там окончила курсы радисток. Дослужилась до помощника командира взвода. Принимала участие в освобождении Днепропетровска, Славянска, Николаева, Запорожья и других украинских городов. С войсками дошла до Праги. Не раз смотрела смерти в лицо, но выжила и вернулась домой с Победой. Первой ее боевой наградой стала медаль «За боевые заслуги». Позже к ней прибавились орден Красной Звезды, Отечественной войны и другие.Выражая слова благодарности ветеранам за великую Победу, Владимир Караник отметил, что в Гродненской области осталось только 228 человек, которые прошли горнило войны. Наш долг – окружить их заботой и вниманием, сделать все, чтобы подобная война никогда не повторилась: